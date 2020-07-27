В ДНР и ЛНР заявления Киева о нарушении перемирия назвали провокацией

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Донецке назвали провокацией сообщения Киева о нарушении перемирия, говорится в заявлении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Данное заявление является очередной информационной провокацией украинской стороны, нацеленной на дестабилизацию обстановки. Подразделения Народной милиции ДНР строго соблюдают взятые на себя обязательства", - отмечается в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой представительства ДНР в СЦКК.

В нем также говорится, что наблюдатели представительства ДНР в СЦКК зафиксировали несколько взрывов в районе поселка Водяное.

"Мы расцениваем сегодняшнее заявление ... как информационную провокацию украинской стороны", - заявил журналистам в свою очередь представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

"Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики неукоснительно выполняют приказ о соблюдении режима прекращения огня", - подчеркнул Осадчий.

Ранее украинское командование заявило о нарушении со стороны ополченцев вступившего в силу бессрочного перемирия в Донбассе. Как сообщил на брифинге в понедельник командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, подразделения украинских военных были обстреляны в ночь на понедельник в Донбассе.

"Ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая. К сожалению, со стороны противника в 0.20-0.45 был обстрел подразделений 36-ой отдельной бригады морской пехоты стрелковым оружием, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов", - сказал он на брифинге.

По его информации, "потерь со стороны Объединенных сил нет, наши подразделения пока молчат". "Тот обстрел, который был ночью - угрозы жизни и здоровью личного состава не было", - добавил генерал.