Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:11Заразились
на 27.07В России 818 120+5 635В мире 16 252 541+205 555

В ДНР и ЛНР заявления Киева о нарушении перемирия назвали провокацией

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Донецке назвали провокацией сообщения Киева о нарушении перемирия, говорится в заявлении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Данное заявление является очередной информационной провокацией украинской стороны, нацеленной на дестабилизацию обстановки. Подразделения Народной милиции ДНР строго соблюдают взятые на себя обязательства", - отмечается в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой представительства ДНР в СЦКК.

В миреВ Донбассе вводятся дополнительные меры контроля режима перемирияЧитать подробнее

В нем также говорится, что наблюдатели представительства ДНР в СЦКК зафиксировали несколько взрывов в районе поселка Водяное.

"Мы расцениваем сегодняшнее заявление ... как информационную провокацию украинской стороны", - заявил журналистам в свою очередь представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

"Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики неукоснительно выполняют приказ о соблюдении режима прекращения огня", - подчеркнул Осадчий.

В миреВ ОБСЕ раскрыли детали договоренностей о полном прекращении огня в ДонбассеЧитать подробнее

Ранее украинское командование заявило о нарушении со стороны ополченцев вступившего в силу бессрочного перемирия в Донбассе. Как сообщил на брифинге в понедельник командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, подразделения украинских военных были обстреляны в ночь на понедельник в Донбассе.

"Ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая. К сожалению, со стороны противника в 0.20-0.45 был обстрел подразделений 36-ой отдельной бригады морской пехоты стрелковым оружием, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов", - сказал он на брифинге.

По его информации, "потерь со стороны Объединенных сил нет, наши подразделения пока молчат". "Тот обстрел, который был ночью - угрозы жизни и здоровью личного состава не было", - добавил генерал.

ДНР ЛНР Яков Осадчий Донбасс Украина

Новости по теме

Новости

Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав

Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав

В Британии на фоне COVID-19 запустили кампанию по борьбе с ожирением

В Британии на фоне COVID-19 запустили кампанию по борьбе с ожирением

"ЛУКОЙЛ" купит 40% в сенегальском нефтяном проекте RSSD

"ЛУКОЙЛ" купит 40% в сенегальском нефтяном проекте RSSD

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 июля

Более 10 млн человек в мире излечились от коронавируса с начала пандемии

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Что произошло за день: воскресенье, 26 июля

Умершие знаменитости

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Путин провел телефонный разговор с Зеленским

Путин провел телефонный разговор с Зеленским
Пандемия коронавируса

Испания заверила в безопасности страны для туристов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');