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Новая Зеландия приостановит действие закона об экстрадиции с Гонконгом

Ранее об приостановке действия аналогичных соглашений объявили Австралия и Великобритания

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил, что Веллингтон приостанавливает действие закона об экстрадиции с Гонконгом из-за вступления там в силу закона о национальной безопасности, принятого в Пекине.

Он также сказал, что Новая Зеландия будет подходить к экспорту в Гонконг товаров и технологий военного и двойного назначения с теми же критериями, с которыми она походит к экспорту таких товаров в материковый Китай.

В начале июля министр заявлял, что после принятия Пекином закона "О национальной безопасности Гонконга" будут пересмотрены все аспекты отношений и сотрудничества с этим специальным административным районом Китая.

Ранее о приостановке законов об экстрадиции с Гонконгом объявили Австралия и Великобритания.

В США принят закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. Президент Дональд Трамп заявил, что помимо закона подписан указ, отменяющий привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это ведет к прекращению торговых преференций и к прекращению передачи туда американских технологий.

Закон "О национальной безопасности Гонконга" был принят в Пекине Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей и вступил в силу 30 июня. Он предусматривает различные сроки тюремного заключения за призывы и действия, направленные на провозглашение независимости Гонконга.

Этот закон вызвал резкую критику в США и на Западе, где Пекин обвинили в нарушении демократических принципов и снижении уровня автономии специального административного района КНР.

Новая Зеландия Гонконг Китай

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