Штаб Бабарико подал жалобы в ЦИК Белоруссии и Верховный суд на отказ в регистрации

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Представители штаба получившего отказ Центризбиркома Белоруссии в регистрации претендента на президентский пост Виктора Бабарико подали жалобы в сам ЦИК и Верховный суд страны.

"В ЦИК у них все приняли, и приняли очень вежливо. Спасибо тем белорусам, кто пришел. Это мирное и законное право", - сказала представитель штаба Мария Колесникова, слова которой приводит портал tut.by.

Также, по словам Колесниковой, юрист штаба Максим Знак одновременно подал жалобу в Верховный суд.

Между тем, около здания ЦИК образовалась очередь желающих подать жалобу на отказ в регистрации Бабарико и экс-руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты. По данным портала, по состоянию на 17:30 длина очереди составляет около километра.

Ранее штаб Бабарико обратился к своим сторонникам с призывом подать жалобу в ЦИК. "Каждый гражданин может предпринять действия: нам нужны честные выборы и нам нужен миллион жалоб", - утверждается в заявлении штаба Бабарико.

Центризбирком Белоруссии во вторник отказался регистрировать кандидатом экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

Накануне в Минске прошли несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных претендентов, в ходе которых было задержано более 250 человек.