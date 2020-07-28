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Совет ЕС принял пакет мер реагирования на действия Китая в Гонконге

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза принял во вторник согласованный между странами ЕС пакет мер реагирования на действия Китая в Гонконге.

В своем постановлении Совет ЕС "выразил серьезную обеспокоенность" по поводу закона о национальной безопасности Гонконга, принятого Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей 30 июня 2020 года. Он "подтвердил поддержку высокой степени автономии Гонконга по принципу "одна страна - две системы" и заявил о солидарности с жителями Гонконга.

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"Согласованный пакет мер реагирования" включает, среди прочего, изменения в миграционной и визовой политике стран ЕС. Вводятся ограничения на экспорт в Китай оборудования и технологий, которые могут использоваться в Гонконге для репрессий или кибернадзора. В то же время будут расширены возможности финансирования стипендий и академических обменов с участием студентов и университетов Гонконга. ЕС будет оказывать поддержку гражданскому обществу Гонконга. Члены союза пересмотрят практику экстрадиции и других договорные обязательства касательно Гонконга.

Совет ЕС призывает до конца года провести обзор имплементации китайского закона о национальной безопасности и воздействия пакета мер реагирования ЕС.

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