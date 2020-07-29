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Грузия выдала России обвиняемого в убийстве жены

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Грузия удовлетворила запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Арарата Жамкочяна, обвиняемого в убийстве супруги в Адыгее, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что что 14 марта Жамкочян убил свою жену в доме в адыгейском поселке Майский. После совершения преступления он скрылся от полиции и был объявлен в международный розыск за убийство.

Выяснилось, что он находится в Грузии, и в июле Генпрокуратура РФ направила этой стране запрос о его выдаче. В сопровождении спецконвоя мужчина был доставлен в Россию.

Грузия Россия Адыгея Арарат Жамкочян

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