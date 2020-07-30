Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17 млн

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса число инфицированных в мире по состоянию на 8:00 четверга по московскому времени достигло 17 029 155 человек, увеличившись за сутки на 347 124, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 8:00 среды прирост числа заболевших составлял 210 460.

Число умерших от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 667 011, рост за сутки - 7 934 против 5 085 в среду. Вылечились от заболевания почти 10 млн человек.

По более чем миллиону заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в трех странах - США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 8 утра по московскому времени в четверг суммарно выявлено 4 426 982 заболевших (рост за сутки - 74 985), скончались 150 713 человек (рост за сутки - 1 475), излечились 1,4 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 552 265 (рост за сутки - 69 074), умерли 90 134 (рост за стуки - 1 595), вылечены более 1,92 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За сутки, по данным Минздрава страны, число больных выросло на 52 123 - до 1 583 792, число летальных исходов достигло 34 981, выздоровели более 1 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 46 046 человек, заразились 303 063.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 86. В США на 1 млн населения скончались 465 человек, в Бразилии - 424, в Индии - 25, в Великобритании - 677.