Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 30.07В России 834 499+5 509В мире 17 029 155+337 628

Совет ЕС утвердил санкции против нескольких россиян за кибератаки

Совет ЕС утвердил санкции против нескольких россиян за кибератаки
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в четверг решение по письменной процедуре о введении санкций против ряда российских граждан за их предполагаемую причастность к кибератакам против интересов Евросоюза, следует из публикации в "Официальном журнале" ЕС.

В приложении к постановлению Совета ЕС указаны Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников.

Под санкции попал также Главный центр специальных технологий (как сформулировано в постановлении Совета ЕС) Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

Все четверо россиян обвиняются в том, что они участвовали в "попытке кибератаки с потенциальными (негативными - ИФ) последствиями против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)" в Нидерландах.

В комментарии все они указаны как сотрудники Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России, которые пытались осуществить несанкционированное проникновение в сеть Wi-Fi ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года.

Если бы их попытка увенчалась успехом, отмечается в публикации, была бы нарушена безопасность сети и работа по расследованию, которую вела ОЗХО. "Служба разведки и военной безопасности Нидерландов (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - MIVD) помешала попытке кибератаки, устранив тем самым серьезный ущерб для ОЗХО", - сказано в приложении к постановлению Совета ЕС.

Евросоюз ОЗХО Нидерланды

Новости

Посол РФ в Минске назвал задержанных в Белоруссии сотрудниками ЧОП

Посол РФ в Минске назвал задержанных в Белоруссии сотрудниками ЧОП

ЕС вновь не разрешил въезд из России

ЕС вновь не разрешил въезд из России
Пандемия коронавируса

Распространение COVID-19 вновь усилилось в нескольких странах

Выборы в США - 2020

Трамп поднял вопрос переноса президентских выборов в США

Трамп поднял вопрос переноса президентских выборов в США
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

В Киеве потребуют экстрадиции задержанных в Белоруссии "вагнеровцев"

США запустили к Марсу самый большой в мире марсоход

США запустили к Марсу самый большой в мире марсоход

Первый президент Украины Кравчук представит Киев в группе по Донбассу

Первый президент Украины Кравчук представит Киев в группе по Донбассу

Белоруссия увеличит количество нарядов на границе с Украиной

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков

Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Киев заинтересовался задержанными под Минском уроженцами Украины

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');