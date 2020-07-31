США приветствовали киберсанкции ЕС в отношении россиян

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - США приветствуют санкции против четырех граждан РФ, вводимые Советом ЕС за их вредоносную кибердеятельность, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты приветствуют сегодняшнее заявление Высокого представителя Европейского Союза Жозепа Боррелля относительно (...) киберсанкций", - говорится в заявлении Помпео.

"Соединенные Штаты поддерживают усилия по привлечению к ответственности за вредоносную кибердеятельность злоумышленников, и сегодняшние действия ЕС являются важной вехой", - добавил он.

Совет ЕС в четверг утвердил санкции против ряда российских граждан за их предполагаемую причастность к кибератакам против интересов Евросоюза. В приложении к постановлению совета ЕС указаны Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников. Под санкции попал также Главный центр специальных технологий (как сформулировано в постановлении Совета ЕС) Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.