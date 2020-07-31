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США приветствовали киберсанкции ЕС в отношении россиян

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - США приветствуют санкции против четырех граждан РФ, вводимые Советом ЕС за их вредоносную кибердеятельность, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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"Соединенные Штаты приветствуют сегодняшнее заявление Высокого представителя Европейского Союза Жозепа Боррелля относительно (...) киберсанкций", - говорится в заявлении Помпео.

"Соединенные Штаты поддерживают усилия по привлечению к ответственности за вредоносную кибердеятельность злоумышленников, и сегодняшние действия ЕС являются важной вехой", - добавил он.

Совет ЕС в четверг утвердил санкции против ряда российских граждан за их предполагаемую причастность к кибератакам против интересов Евросоюза. В приложении к постановлению совета ЕС указаны Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников. Под санкции попал также Главный центр специальных технологий (как сформулировано в постановлении Совета ЕС) Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

США ЕС Россия

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