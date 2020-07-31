Президент Афганистана приказал освободить 500 талибов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани распорядился освободить 500 заключенных талибов (члены движения "Талибан" - запрещенной в РФ террористической организации) в ответ на объявление исламистами трехдневного перемирия, сообщает в пятницу телеканал Tolo News.

Гани заявил, что эти 500 заключенных не входят в список, предоставленный афганскому правительству талибами, и что они будут освобождены в течение ближайших четырех дней. Он отметил, что афганское правительство уже освободило 4 600 заключенных талибов.

Президент Афганистана призвал талибов как можно скорее начать мирные переговоры.

Гани объявил о своем решении после того, как талибы со своей стороны завершили освобождение 1 тыс. человек, находившихся у них в плену, что предусматривалось соглашением, подписанным в Дохе. Представитель "Талибан" сообщил в твитттере, что 30 июля они выпустили 82 заключенных, в результате чего общее число освобожденных талибами достигло 1 005 человек.

Согласно подписанному в конце февраля в столице Катара Дохе соглашению между США и "Талибаном", условием для запуска межафганских мирных переговоров должен стать обмен пленными между правительством и радикальным движением. Афганские власти должны выпустить на свободу 5 тыс. боевиков, талибы - 1 тыс. сотрудников сил безопасности.