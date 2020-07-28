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Талибы объявили трехдневное прекращение огня в Афганистане

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о трехдневном перемирии по случаю мусульманского праздника Ид аль-адха, передают западные СМИ со ссылкой на заявление представителя группировки.

"Все моджахеды получили приказ воздерживаться от проведения любых операций против врага в течение трех дней и ночей праздника", - отмечается в заявлении Забиуллы Муджахида.

Перемирие начнется в пятницу. Это второе прекращение огня в Афганистане за последние два месяца, в предыдущий раз перемирие объявляли в честь Рамадана.

Талибан Афганистан

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