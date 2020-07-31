Консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии россиян

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Руководство Следственного комитета Белоруссии разрешило российскому консулу посетить 33 россиян, задержанных в ночь на 29 июля под Минском и на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Минске.

Консул сможет посетить их, когда получит официально оформленное разрешение. Это ожидается в ближайшее время.

О задержании россиян первым сообщило государственное информагентство "БелТА". Оно опубликовало имена и годы рождения всех 33 задержанных, назвало их бойцами частной военной компании "Вагнер" и добавило, что всего в страну было заброшено около 200 таких "боевиков" ради дестабилизации ситуации перед президентскими выборами.

На заседании Совбеза Белоруссии, который экстренно созвал президент Александр Лукашенко, эту информацию подтвердили участники совещания.

На следующий день Следственный комитет Белоруссии сообщил, что уголовное дело на задержанных возбуждено по статьям о подготовке массовых беспорядков и что по тому же делу проходят ранее арестованные по другим статьям оппозицонеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что в России нет такого юридического понятия - частная военная компания, бывают только частные охранные фирмы. Пояснения по существу первым стал давать посол Дмитрий Мезенцев. Вечером 30 июля он заявил, что задержанные - чоповцы, которые через Белоруссию летели в третью страну, но опоздали на самолет.

Затем это повторил российский МИД и назвал "одиозной" трактовку Минска.

31 июля Песков заявил, что задержанные были в Минске проездом по пути в Стамбул и ничего противозаконного не делали. По его словам, их "безосновательное задержание" не соответствует союзническому характеру отношений между двумя странами. В этот же день ситуацию обсудили в Совете безопасности России. Члены совета и его председатель Владимир Путин выразили надежду, что россиян скоро освободят.