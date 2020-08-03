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Помпео обсудил начало межафганских переговоров с талибским муллой

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Глава госдепа США Майк Помпео в понедельник обсудил с главным переговорщиком от афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) - муллой Абдулом Гани Барадаром начало межафганских переговоров.

Как сообщает афганский телеканал Tolo News, ссылаясь на представителя талибов Сухаила Шахина, Помпео и Барадар в ходе видеоконференции подчеркнули необходимость освобождения всех заключенных, удерживаемых обеими сторонами межафганского конфликта. Это является условием для начала диалога.

В Афганистане в пятницу вступило в силу прекращение огня в честь Ид аль-Адха - праздника жертвоприношения. Во второй раз за последние несколько месяцев талибы предложили Кабулу заключить перемирие.

В ответ также в пятницу президент Афганистана Ашраф Гани отдал распоряжение об освобождении 500 талибов.

Он отметил, что афганское правительство уже освободило 4,6 тыс. заключенных талибов.

Представитель "Талибана" в свою очередь сообщил в твитттере, что 30 июля они выпустили 82 заключенных, в результате чего общее число освобожденных талибами достигло 1005 человек.

Согласно подписанному в конце февраля в столице Катара Дохе соглашению между США и "Талибаном", условием для запуска межафганских мирных переговоров должен стать обмен пленными между правительством и радикальным движением. Афганские власти должны выпустить на свободу 5 тыс. боевиков, талибы - 1 тыс. сотрудников сил безопасности.

США Афганистан

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