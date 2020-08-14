Власти Афганистана освободили 80 осужденных талибов из 400

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Власти Афганистана освободили 80 заключенных членов движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает офис совета национальной безопасности.

"Правительство Исламской Республики Афганистан вчера освободило 80 осужденных талибов из 400, которых лойя-джирга (всеафганский совет старейших - ИФ) постановил освободить, чтобы ускорить усилия по прямым переговорам и прочному общенациональному прекращению огня", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере офиса совета.

Как сообщалось, президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении из тюрем 400 членов движения "Талибан".

В воскресенье всеафганский совет старейших (лойя-джирга) постановил освободить всех оставшихся 400 боевиков движения, заключенных в тюрьмах страны.

По мнению участников джирги, решение об освобождении талибов устраняет все препятствия для начала мирных внутриафганских переговоров, старт которым, как заявили они, должен быть дан незамедлительно.

По соглашению, заключенному в конце февраля в Катаре между США и талибами, межафганские переговоры должны начаться после того, как правительство освободит 5 тыс. пленных талибов, а радикальное движение - 1 тыс. пленных сотрудников сил безопасности Афганистана.