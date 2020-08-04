Кравчук отрицает особый статус для Донбасса в Минских договоренностях

Леонид Кравчук (архив) Фото: ТАСС/Zuma

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент страны, Леонид Кравчук сказал, что в Минских соглашениях нет обязательного требования вводить "особый статус" отдельных регионов Донецкой и Луганской областей в конституцию Украины. Он сказал об этом в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.

"А некоторые, в том числе российская сторона, настаивают, что там, мол, именно так написано. И мы должны доказать, должны сесть и прочитать вместе, и прийти к выводу" – предложил Кравчук.

Он заметил, что стороны переговоров совершенно по-разному трактуют определенные положения Минских соглашений. По его мнению, за пять лет, прошедших после подписания документа, некоторые положения документов перестали работать или стали работать "противоречиво".

Минские договоренности опубликованы 12 февраля 2015 года. Их подписали представители Трехсторонней контактной группы.

Особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей упоминается в пункте 11 Договоренностей 11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании, до конца 2015 года. Источник: kremlin.ru

Особый статус территорий Донбасса должен быть прописан в конституции Украины и подразумевает значительную автономию от центральной власти. Так, жители отдельных территорий получат возможность создавать народную милицию для поддержания порядка, участвовать в назначении глав местной прокуратуры и судов, пользоваться правом на языковое самоопределение.