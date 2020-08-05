В Узбекистане начали производить COVID-комбинезоны с ионами серебра

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Узбекская текстильная компания Сotton Road запустила производство комбинезонов из хлопковой ткани, способных защитить медиков от коронавируса COVID-19, сообщает в среду пресс-служба ассоциации "Узтекстильпром".

"По соглашению с компаниями СHT GmbH (Германия) и CHT Switzerland AG (Швейцария) местное предприятие Сotton Road освоило новейшую европейскую инновационную разработку HeiQ Viroblock", - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что эта технология позволяет производить защитные костюмы из хлопчатобумажной ткани, пропитанной составом с микрочастицами ионов серебра в комплексе со специальным везикулярным компонентом, который защищает носителя от вирусов и микробов.

"Ионы серебра привлекают противоположно заряженные вирусы и мгновенно связывают со своими серными группами, далее везикулярный компонент уничтожает вирус. Это новая технология позволяет в течение короткого (5-10 минут) времени активно уничтожать патогенные выделения SARS-CoV-2, (...) что делает такие комбинезоны более эффективными", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что имеющаяся практика показала ряд преимуществ хлопчатобумажных комбинезонов по сравнению с комбинезонами из полимеров. В частности, благодаря воздухопроницаемости такие комбинезоны, при сохранении защитных свойств, обеспечивают длительную комфортную работу, обеспечивая отвод избыточного тепла.

Эти костюмы также обеспечивают экономию финансовых средств более чем в 5-7 раз за счет возможности многоразового использования, т.к. стоимость многоразового (допускающего не менее 15-кратного использования) комбинезона лишь в два раза превышает стоимость одноразового. Новые медицинские комбинезоны производятся из отечественного сырья, добавили в "Узтекстильпроме".