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Германские экологи попросили суд проверить разрешение на "Северный поток 2"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Германская природоохранная организация DUH сообщила, что попросила Высший административный суд в Грайфсвальде проверить разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток 2", сообщает пресс-служба организации.

"DUH призывает соответствующее горное ведомство в Штральзунде учесть новые научные данные о неконтролируемом выбросе метана и проверить пробелы в добыче, транспортировке и обработке природного газа. Метан является основной составляющей природного газа и наносит в 86 раз больше урона климату, чем CO2", - говорится в в пресс-релизе.

Согласно новым исследованиям, указывают экологи, выбросы метана при добыче газа гораздо обширней, чем предполагалось ранее. Сообщается, что соответствующее заявление ранее горное ведомство в Штральзунде отклонило, поэтому организация решила обратиться в суд с жалобой на ведомство.

Организация призывает приостановить строительство "Северного потока 2" до окончания дела.

В свою очередь в компании-операторе газопровода Nord Stream 2 "Интерфаксу" сообщили, что приняли заявление к сведению и не комментируют его.

Правительство Германии поддерживает проект "Северный поток 2" и последовательно выступает против его критики.

Северный поток 2 Германия DUH Грайфсвальд Nord Stream 2

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