В тюрьме США, где находится летчик Ярошенко, выявили вспышку COVID-19

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Супруга осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко заявила о новой вспышке коронавируса в тюрьме, где содержится ее муж.

"Да, вторая волна пошла в тюрьме. Коронавирус выявили у заключенного, который ранее уже переболел им в легкой форме, только теперь у него тяжелая форма. Константин опасается, что вторая волна может пойти по всей тюрьме. Сейчас блок, где выявлен COVID-19, закрыли полностью на карантин", - сообщила "Интерфаксу" Виктория Ярошенко.

Она отметила, что остальные заключенные могли контактировать с заразившимся во время общих прогулок. Ярошенко уточнила, что ее муж продолжает испытывать головную и зубную боль, у него постоянно "скачет" давление.

"Медицинскую помощь не оказывают даже после обращения нашего посольства к администрации тюрьмы. Константин уже просто старается не замечать боли", - добавила Ярошенко.

Также, по ее словам, была попытка обращения с ходатайством о переводе Ярошенко под домашний арест, но такую возможность могут получить только те заключенные, которые являются гражданами США.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах по состоянию на 8:00 по Москве пятницы суммарно выявлено 4 883 582 заболевших (рост за сутки на 59 692), скончались 160 104 (рост на 1 855), излечились почти 1,6 млн.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам заключения.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут, якобы из-за стычки с другим арестантом.