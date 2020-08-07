Жителей Гонконга будут бесплатно тестировать на коронавирус

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм пообещала в течение двух недель запустить бесплатное тестирование на коронавирус COVID-19 для всех жителей города, сообщает агентство Associated Press.

Лэм отметила, что тестирование поможет выявить случаи заражения коронавирусом, протекающие бессимптомно, и замедлить его распространение среди гонконгцев.

Также она отметила, что прием анализов будет организован с учетом всех санитарных требований, и власти постараются избежать очередей.

В Гонконге проживают 7,5 млн человек. Сейчас в городе борются с новой вспышкой коронавируса, регистрируют примерно по 100 новых случаев заражения в сутки. Всего там выявили 3,8 тыс. заражений, скончались 46 человек.