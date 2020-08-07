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На досрочном голосовании в Белоруссии выявили более 5 тыс. нарушений

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Общественная инициатива по наблюдению за выборами "Честные люди" за три дня досрочного голосования на президентских выборах в Белоруссии зафиксировала более 5 тыс. нарушений избирательного законодательства.

"За три дня предварительного голосования наблюдатели платформы зафиксировали 5 121 нарушение", - проинформировали в инициативе "Честные люди".

Там уточнили, что чаще всего нарушения связаны с недопуском на участок, запретом на ознакомление с протоколами, несовпадением количества проголосовавших по подсчетам наблюдателя с данными из протокола комиссии.

По утверждению платформы, за три дня досрочного голосования было задержано 37 наблюдателей, в том числе трое - в пятницу.

Ранее наблюдатели кампании "Правозащитники за свободные выборы" заявили, что избирательный процесс в стране непрозрачный и недоступный для независимого наблюдения.

ЦИК Белоруссии ранее принял решение уменьшить число наблюдателей в основной день голосования до пяти человек на одном участке, но не более 50% от числа членов комиссии, во время досрочного голосования - до трех. Такое решение ЦИК объяснил противоэпидемическими мерами на фоне пандемии COVID-19.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. В настоящее время (4-8 августа) проводится досрочное голосование.

Белоруссия Честные люди

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