Премьер Белоруссии досрочно проголосовал на выборах президента

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко досрочно проголосовал на президентских выборах, сообщила в субботу пресс-секретарь правительства Александра Исаева.

Головченко пришел на избирательный участок вместе с супругой Ириной и двумя дочерьми.

Во время общения с журналистами премьер отметил, что голосует досрочно из-за плотного рабочего графика, "сегодня выдалась небольшая пуаза, решили воспользоваться ей и проголосовать".

Отвечая на вопрос, за кого он проголосовал, Головченко сказал, что "выбор очевиден".

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование.