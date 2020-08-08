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Премьер Белоруссии досрочно проголосовал на выборах президента

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко досрочно проголосовал на президентских выборах, сообщила в субботу пресс-секретарь правительства Александра Исаева.

В миреЯвка за 4 дня досрочного голосования в Белоруссии составила 32,24%Читать подробнее

Головченко пришел на избирательный участок вместе с супругой Ириной и двумя дочерьми.

Во время общения с журналистами премьер отметил, что голосует досрочно из-за плотного рабочего графика, "сегодня выдалась небольшая пуаза, решили воспользоваться ей и проголосовать".

Отвечая на вопрос, за кого он проголосовал, Головченко сказал, что "выбор очевиден".

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование.

Белоруссия Роман Головченко

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