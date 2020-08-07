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Brent подешевела до $44,45 за баррель

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение в пятницу на опасениях, что восстановление спроса замедлится на фоне ускорения распространения коронавируса. Но по итогам недели цена нефти может вырасти по меньшей мере на 4% - максимум с недели, завершившейся 3 июля, пишет Trading Economics.

К 17:25 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,64 (1,42%), до $44,45 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,66 (1,57%), до $41,29 за баррель.

Пандемия коронавируса в мире остается одним из основных поводов для опасений инвесторов. По данным университета Джона Хопкинса, количество инфицированных в мире за истекшие сутки выросло почти на 336 500 и превысило 19 миллионов. Днем ранее прирост выявленных случаев составил около 273 000.

В июле китайский импорт нефти в июле упал на 6,7% по сравнению с июнем, когда он достиг рекордных 12,99 млн баррелей в сутки (б/с), и составил 12,12 млн б/с, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. В среднем в январе-июле Китай импортировал 11,01 млн б/с, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Инвесторы также оценивают статистические данные по рынку труда США.

Количество рабочих мест в экономике США в июле 2020 года увеличилось на 1,763 млн, свидетельствуют данные министерства труда. Темпы роста числа рабочих мест замедлились по сравнению с июнем, когда они составили рекордные 4,791 млн. Безработица в США в прошлом месяце опустилась до 10,2% с июньских 11,1%.

Эксперты в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест в июле на 1,6 млн и снижение безработицы до 10,5%, сообщает Trading Economics.

Тем временем, Ирак обещал сократить добычу в августе на дополнительные 400 тыс. баррелей в сутки, чтобы компенсировать перепроизводство в предыдущие три месяца, сообщает S&P Global Platts. Это положительно влияет на соотношение спроса и предложения на рынке, особенно учитывая переход ОПЕК+ на второй этап сокращения добычи, который предполагает ее частичное восстановление.

Brent WTI ОПЕК США Китай Ирак коронавирус

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