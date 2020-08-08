Явка за 4 дня досрочного голосования в Белоруссии составила 32,24%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Явка за четыре дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 32,24%, свидетельствуют данные Центризбиркома страны.

В Минске явка составила 26,45%, в Брестской области - 30,11%, Витебской - 30,86%, Гомельской - 42,72%, Гродненской - 30,02%, Минской - 29,09%, Могилевской -37,88%.

Досрочное голосование на выборах президента проходит 4-8 августа, белорусские граждане могут проголосовать на своих избирательных участках с 10:00 до 14:00, а также с 16:00 до 19:00.

На территории Белоруссии создано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 участка за пределами страны.

Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 млн 844 932 человека и 5 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.

Выборы президента Белорусии назначены на 9 августа.