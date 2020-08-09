Бельгия ограничит поездки туристов из-за жары и коронавируса

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Рекордная для августа в Бельгии жара - местами выше 35 градусов по Цельсию, - вместе с нарастающим распространением коронавируса создали критическую обстановку на североморском побережье страны, сообщили в ночь на воскресенье бельгийские СМИ.

В итоге бургомистр курортного города Бланкенберг Дафне Дюмери распорядилась запретить в воскресенье "туристов одного дня" и потребовала, чтобы поезда не останавливались на вокзале города с 9:00 до 16:00.

"Мы нуждаемся в мертвом периоде", - объяснила она. В воскресенье находиться в городе будет разрешено только местным жителям, владельцам приморских летних резиденций и туристам, прибывшим в Бланкенберг на продолжительный срок.

На такую инициативу главу города подвигла произошедшая на пляже в субботу потасовка молодежи с полицией, в которой приняли участие десятки человек. В ход пошли пляжные зонты и кресла, песок и разные попадавшиеся под руку предметы.

Такова была реакция на попытки потребовать от отдыхавших соблюдать социальную дистанцию на переполненном пляже. На подмогу местной полиции пришлось высылать стражей порядка из других курортных зон. СМИ сообщают о ряде административных задержаний и даже судебных арестов.

С призывом к железнодорожной службе не направлять дополнительных поездов к морю в воскресенье обратился бургомистр другого приморского города - Остенде Барт Томмелейн. Он убежден, что распределить толпу на пляже в соответствии с требованиями эпидемиологических правил будет невозможно. В жаркие дни в Остенде поездами приезжают до 15 тыс. человек.

"Это попросту слишком много. Три наших наиболее посещаемых пляжа рассчитаны как раз на 15 тыс. отдыхающих. Но мы ведь принимаем на них также местных жителей, владельцев приморских резиденций и туристов, приезжающих на более длительные сроки", - приводят слова бургомистра бельгийские СМИ.

В минувшую пятницу бургомистр еще одного североморского курорта Бельгии - Кнокке-Хейста Леопольд Липпенс выступил с призывом в СМИ: "Не приезжайте к нам в эти выходные!". Обслуге пляжей дана строгая команда контролировать прибывающих. О своей непреклонности в требовании соблюдать правила коронавирусных ограничений предупредила и местная полиция.

В субботу было объявлено, что Бельгия в Евросоюзе занимает четвертое место по числу заражений COVID-19 на 100 тыс. жителей после Люксембурга, Румынии и Испании. В минувшую пятницу этот показатель составлял 56,5. Бельгийские туристы в последние недели попали в "черные списки" ряда стран, включая членов ЕС.