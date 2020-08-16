В Брюсселе люди выступили против обязательного ношения масок

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Несколько сотен человек собрались в Брюсселе в воскресенье на акцию у здания министерства финансов Бельгии, чтобы протестовать против введенного правительством столичного региона обязательного ношения масок против коронавируса, сообщил телеканал RTBF.

Протестующие считают эту меру чрезмерной и неоправданной. Они также подвергли критике требование соблюдения социальной дистанции и экспертные оценки эпидемиологической угрозы, которые, по их мнению, необъективны.

От участников акции досталось и средствам массовой информации, которых манифестанты обвинили в "нагнетании страха". Протестующие выступали с требованием обеспечить "свободу дышать, улыбаться, жить".

Манифестация была согласована с властями, по данным телеканала, она прошла без инцидентов.

Использование защитных масок против коронавируса с 12 августа стало обязательным во всех 19 коммунах Брюссельского столичного региона по распоряжению регионального правительства.

Как объяснили столичные власти, это решение вызвано тем, что превышен средний еженедельный порог 50 новых заражений COVID-19 на 100 тыс. населения.

Маска, закрывающая нос и рот, теперь обязательна для всех лиц старше 12 лет на государственных и частных территориях, доступных публике, во всем Брюссельском столичном регионе.

Исключения сделаны только для занятий спортом и выполнения интенсивной физической работы в общественном месте. Лица, которые не могут использовать маски по медицинским показаниям, должны применять защитный лицевой экран.