Лукашенко сообщил о расследовании по источнику заражения его COVID-19

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил проведение расследования об источнике заражения его COVID-19.

"Проводится расследование, кто заразил коронавирусом", - сказал он журналистам в воскресенье в Минске.

Само заболевание президент назвал излечимым, "но противным", а свое состояние в период болезни, как "ёжик в тумане". Он также сообщил, что его "форсированным образом подлечивали".

28 июля президент Белоруссии заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание "на ногах". В минувший четверг Лукашенко высказал мнение, что коронавирус ему "подкинули".

7 августа на вручения госнаград работникам системы здравоохранения президент Белоруссии назвал пандемию COVID-19 политической и экономической войной.