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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
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Лукашенко сообщил о расследовании по источнику заражения его COVID-19

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил проведение расследования об источнике заражения его COVID-19.

"Проводится расследование, кто заразил коронавирусом", - сказал он журналистам в воскресенье в Минске.

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Само заболевание президент назвал излечимым, "но противным", а свое состояние в период болезни, как "ёжик в тумане". Он также сообщил, что его "форсированным образом подлечивали".

28 июля президент Белоруссии заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание "на ногах". В минувший четверг Лукашенко высказал мнение, что коронавирус ему "подкинули".

7 августа на вручения госнаград работникам системы здравоохранения президент Белоруссии назвал пандемию COVID-19 политической и экономической войной.

Хроника коронавируса. Август.

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В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.6 августа. Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-19.6 августа. Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.6 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.5 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.
Белоруссия Александр Лукашенко Коронавирус

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