США ждут начала внутриафганских переговоров в ближайшие дни

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - США приветствуют решение всеафганского совета старейших (лойя-джирги) об освобождении заключенных талибов ("Талибан" - запрещенное в РФ движение) и ждут начала внутриафганских переговоров в ближайшие дни, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Мы приветствуем заявление афганской лойя-джирги и решение президента Гани (Ашраф Гани, президент Афганистана - ИФ) подписать указ об освобождении оставшихся заключенных", - написал Халилзад в твиттере.

По его словам, благодаря этому, после 40 лет войны появилась "историческая возможность для установления мира, которая принесет пользу всем афганцам и будет способствовать региональной стабильности и глобальной безопасности".

"В ближайшие несколько дней мы ожидаем завершения процесса освобождения заключенных, затем поездки группы Исламской Республики в Доху и оттуда немедленного начала внутриафганских переговоров", - отметил американский спецпредставитель.

Он сообщил: "Стороны приступят к процессу достижения соглашения о политической дорожной карте и постоянном и всеобъемлющем прекращении огня для окончания Афганской войны..."

"Соединенные Штаты стремятся к суверенному, единому и демократическому Афганистану, который находится в мире с самим собой и своими соседями и не представляет угрозы для всего мира. Сегодня мы на один шаг приблизились", - добавил Халилзад.

Ранее сообщалось, что всеафганский совет старейших (лойя-джирга) постановил в воскресенье освободить всех участников движения "Талибан", заключенных в тюрьмах страны.

В настоящее время в афганских тюрьмах остаются примерно 400 талибов.

По мнению участников джирги, решение об освобождении талибов устраняет все препятствия для начала мирных внутриафганских переговоров, старт которым, как заявили они, должен быть дан незамедлительно.

По соглашению, заключенному в конце февраля в Катаре между США и талибами, межафганские переговоры должны начаться после того, как правительство освободит 5 тыс. пленных талибов, а радикальное движение - 1 тыс. пленных сотрудников сил безопасности Афганистана.