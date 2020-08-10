Очевидцы в Минске сообщили о подготовке милиции к возможным протестам

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Очевидцы сообщают о скоплении спецтехники в районе Дома правительства в центре Минска, что, по их мнению, может говорить о подготовке правоохранительных органов Белоруссии к возможной протестной акции.

В то же время проезд автотранспорта по главной городской магистрали - проспекту Независимости - не блокировался.

9 августа в Белоруссии просли выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%.

Вечером в в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. Пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Утром в понедельник Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.