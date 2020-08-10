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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:39Заразились
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В США выявлено более 5 млн случаев заражения COVID-19

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В США за время пандемии зарегистрировано уже более 5 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию по COVID-19.

В РоссииВ России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19В России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19Читать подробнее

Согласно этим данным, около 163 тыс. заболевших в стране скончались. Более 2,6 млн человек уже завершили курс лечения.

За сутки в США выявлено 13,6 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

США по-прежнему занимают первую строчку в списке стран по числу выявленных случаев, а также по смертям после заражения коронавирусом.

В России на утром понедельника было зарегистрировано 892 654 случая коронавирусной инфекции, жертвой COVID-19 в стране стал 15 001 человек.

Хроника коронавируса. Август.

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В Бразилии объявили траур по ста тысячам умерших от коронавируса. По числу инфицированных и летальных исходов страна занимает второе после США место в мире.7 августа. В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.6 августа. Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-19.6 августа. Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.6 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.5 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
В Бразилии объявили траур по ста тысячам умерших от коронавируса. По числу инфицированных и летальных исходов страна занимает второе после США место в мире.
Хроника 09 января – 10 августа 2020 годаПандемия коронавируса
США коронавирус

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