COVID-19 обнаружен еще у нескольких моряков на российском судне в Пусане

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Еще у нескольких моряков на судне под российским флагом, пришвартованном в южнокорейском городе Пусан, обнаружен новый тип коронавируса, сообщает "Ренхап" со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Тесты четырех индонезийских моряков на российском рыболовецком судне показали положительный результат на COVID-19, говорится в сообщении.

Заразить членов экипажа мог капитан судна, у которого был подтвержден коронавирус на прошлой неделе, считают местные органы здравоохранения.

Ранее на данном судне было зафиксировано восемь случаев заражения.

Начиная с июня в Южной Корее были выявлены более 90 случаев заболевания на российских судах, пришвартованных в Пусане.

3 августа Сеул обязал всех членов экипажей судов, отправляющихся из России, предоставлять сертификат, подтверждающий отрицательный результат теста на COVID-19 по прибытии в Южную Корею.

Кроме того, с конца июня санитарные службы проводят карантинные проверки российских судов, прибывающих в порты Пусана.

Между тем, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 34 новых случая заражения COVID-19, общее число заболевших за время пандемии достигло 14 тыс. 660 человек.