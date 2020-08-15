В Южной Корее выявили рекордное с марта число новых случаев COVID-19

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Южной Корее за сутки зарегистрировано 166 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, это максимальный показатель за последние пять месяцев, сообщает Yonhap со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний РК (KCDC).

Агентство отмечает, что большинство новых случаев заражения выявлено в Сеуле и окрестностях южнокорейской столицы. 155 из 166 человек заразились на внутри страны.

Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 15 039, умерших - 305. Новых летальных случаев за сутки не зарегистрировано.

Yonhap напоминает, что суточный прирост заболевших COVID-19 в стране оказался наибольшим с 11 марта, когда во время вспышки коронавируса в Тэгу было зарегистрировано 242 новых случая за сутки.