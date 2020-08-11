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Три российских дипломата, заподозренных в шпионаже, покинули Словакию

Три российских дипломата, заподозренных в шпионаже, покинули Словакию
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Объявленные персона нон грата в Словакии российские дипломаты уехали из страны. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в этой стране Владислав Куликов.

В понедельник власти Словакии решили выслать трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Отмечалось, что дипломаты должны покинуть Словакию до конца этой недели. По данным агентства Bloomberg, решение было принято на уровне правительства страны.

В МИД РФ заявили, что Москва зеркально отреагирует на это решение. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не исключил причастность США к решению властей Словакии о высылке из страны российских дипломатов.

По его словам, у РФ со Словакией никогда не возникало политических проблем". "Я думаю, что здесь дело не в Словакии", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Я сегодня прочел, что официальный представитель Госдепартамента, госпожа Ортагус выразила позитивную оценку решению словацких властей о высылке российских дипломатов. По-моему, больше из иностранных представителей никто в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Поэтому делайте выводы, кто может быть причастен, кто может быть заинтересован в том решении, которое суверенная Словакия приняла в отношении трех российских дипломатов", - добавил Лавров.

В июне о высылке двух дипломатов РФ объявили власти Чехии. Чешский премьер Андрей Бабиш тогда пояснил, что "на основании информации и доказательств Службы безопасности и информации четко следует, что один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков".

РФ Словакия

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