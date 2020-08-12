Помпео рассказал об угрозах для Чехии, исходящих от России и Китая

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что Китай представляет для Чехии большую угрозу, чем Россия.

По его словам, Россия "продолжает стремиться подорвать демократию и безопасность Чехии посредством кампаний по дезинформации и кибератак". "Они даже пытаются переписать вашу историю, мы все это видели", - добавил госсекретарь.

"Но еще более серьезную угрозу сегодня представляет Коммунистическая партия Китая. В вашей стране мы видим кампании по оказанию влияния на ваших политиков и силы безопасности", - заявил Помпео, выступая в чешском Сенате.

Он добавил, что в Чехии выявлены факты "кражи промышленных данных" и "оказания экономического давления".

Ранее в среду в госдепе США сообщили, что Помпео на встрече с главой внешнеполитического ведомства Чехии Томашем Петржичеком уделил особое внимание сотрудничеству двух стран в противодействии России и КНР.