Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
на 12.08В России 902 701+5 102В мире 20 343 589+253 965

В Гродно начали проверку из-за травмирования ребенка в машине, сбитой силовиками

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В белорусском Гродно началась проверка по факту травмирования 5-летней девочки в Гродно, сообщили в среду в УВД Гродненского облисполкома.

По информации местных СМИ, накануне во время акций протестов на одной из улиц Гродно бронированный автомобиль врезался в легковой, в котором, помимо родителей, находился ребенок. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу.

"На данный момент в УВД Гродненского облисполкома проводится проверка и тщательно выясняются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении УВД.

Там заверили, что будут предприняты меры, чтобы защитить права ребенка. Сотрудники выразили сочувствие родителям пострадавшей девочки.

Белоруссия

Новости

Источник сообщил о возможной передаче "вагнеровцев" РФ до конца недели

Асаду стало плохо во время выступления в парламенте Сирии

В Минске задержали двоих украинских журналистов

В Минске задержали двоих украинских журналистов

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

В Могилеве задержали белоруса с оружием и самодельной бомбой

МВД Белоруссии велело подчиненным "не трогать" журналистов

Жители городов Белоруссии начали выстраиваться в цепочки солидарности

Жители городов Белоруссии начали выстраиваться в цепочки солидарности

Лукашенко предложил протестующим найти работу

Лукашенко предложил протестующим найти работу
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Киев официально запросил Минск о выдаче 28 "вагнеровцев"

Лукашенко созвал совещание по протестам

Лукашенко созвал совещание по протестам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');