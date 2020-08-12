В Гродно начали проверку из-за травмирования ребенка в машине, сбитой силовиками

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В белорусском Гродно началась проверка по факту травмирования 5-летней девочки в Гродно, сообщили в среду в УВД Гродненского облисполкома.

По информации местных СМИ, накануне во время акций протестов на одной из улиц Гродно бронированный автомобиль врезался в легковой, в котором, помимо родителей, находился ребенок. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу.

"На данный момент в УВД Гродненского облисполкома проводится проверка и тщательно выясняются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении УВД.

Там заверили, что будут предприняты меры, чтобы защитить права ребенка. Сотрудники выразили сочувствие родителям пострадавшей девочки.