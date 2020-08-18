Глава Минздрава Белоруссии заявил, что скорые не перевозили ОМОН

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил, что машины "скорой помощи" не использовались для перевозок милиционеров, разгонявших или задерживавших протестующих в дни массовых акций после 9 августа. Об этом он написал в открытом письме для TUT.BY.

О том, что машины скорой силовики использовали для беспрепятственных поездок по перекрытому городу, сообщали телеграм-каналы и предполагали очевидцы.

"Я пытался сказать, что ни одна наша машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний, что похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно, в военной форме, и именно они оказывали медицинскую помощь своим пострадавшим коллегам в самом эпицентре, что могло и породить эти слухи", - объяснил министр и призвал общество к диалогу.

Он предложил предъявить ему другие факты и пообещал проверить и разобраться.

"Даже предположение того, что в машине скорой помощи могут находиться представители силовых ведомств, может вызвать агрессию протестующих и поставит под угрозу безопасность наших сотрудников, а это недопустимо", - объяснил Караник.

Он выразил надежду, что оппозиция или представит конкретные факты, или вопрос будет окончательно снят.