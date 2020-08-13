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Казахстан с 17 августа начнет ослаблять карантин по коронавирусу

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Государственная комиссии под председательством премьера Казахстана Аскара Мамина приняла решение о поэтапном ослаблении с понедельника, 17 августа, карантинных мер, введенных в стране с 5 июля, сообщила пресс-служба правительства в четверг.

Как говорится в пресс-релизе, утвержден перечень субъектов предпринимательства, которые с 17 августа возобновят работу во всех регионах страны. Это торгово-развлекательные центры, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки (заполняемость не более 30%, 4 кв. м на одного посетителя); салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (4 кв. м на одного посетителя по предварительной записи); фитнес-центры без бассейнов (50% заполняемость, 5 кв. м на одного посетителя), бани и сауны без бассейнов (50% заполняемость, 4 кв. м на одного посетителя).

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Также возобновят деятельность детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы - не более 5 человек, по записи); дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 человек); аттракционы на открытом воздухе (обязательные требования - соблюдение социальной дистанции, маски, регулирование потока клиентов).

Работодателям рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для не менее 80% сотрудников.

Также с 17 августа в Казахстане будут разрешены индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более пяти человек) и спортивные тренировки для национальных сборных.

Будет также возобновлено движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, проветривании и дезинфекции на конечных остановках.

Между тем, будет сохранен запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому.

По-прежнему под запретом будет работа баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых. Запрещена также деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов.

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Сохранен запрет на работу бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков; религиозных объектов; передвижение пригородных пассажирских поездов, электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов, микроавтобусов. "На выходные дни будут сохранены ограничительные меры", - отмечается в сообщении.

"Масочный режим и социальное дистанцирование являются обязательными санитарными требованиями для всех и должны стать повседневными правилами в жизни граждан. Возобновлять деятельность субъектов бизнеса необходимо только при их полной готовности", - сказал Мамин в ходе заседания госкомиссии.

В Казахстане из-за ухудшения ситуации с COVID-19 с 5 июля был введен двухнедельный карантин, который позже был продлен до 2 августа, затем еще на две недели.

Общее число заражений COVID-19 и заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса в Казахстане с начала пандемии к утру четверга достигло 117 104. Скончались 1 523 человека (+29 за сутки).

Хроника 09 января – 13 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Казахстан Аскар Мамин Коронавирус

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