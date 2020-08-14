США задержали четыре танкера с иранским топливом

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - США задержали четыре танкера, груженые иранским топливом, и перевозят их в порт Хьюстона, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Американский чиновник подтвердил изданию задержание четырех судов "Беринг", "Белла", "Луна" и "Панди".

Он пояснил, что танкеры были задержаны без применения военной силы. При этом не уточняется, где именно происходило задержание и какие ведомства участвовали в этом.

Сообщается, что танкеры якобы были частью схемы, созданной иранским бизнесменом, связанным с Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР), чтобы уклониться от американских санкций в отношении бизнеса с Ираном.

Министерство юстиции США отказалось комментировать изданию информацию о задержании.