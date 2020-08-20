США начали работу над возобновлением санкций ООН против Ирана

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Администрация США начала работу над восстановлением санкций ООН в отношении Ирана, сообщил на брифинге американский президент Дональд Трамп.

Он отдал госсекретарю Майку Помпео распоряжение восстановить практически все приостановленные санкции ООН в отношении Ирана.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что будут использовать дипломатические инструменты, чтобы убедить партнеров по СБ ООН в необходимости продлить ограничительные меры в отношении Ирана, и в частности эмбарго на поставки вооружений Тегерану.