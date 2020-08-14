Что случилось этой ночью: пятница, 14 августа

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины. Источники телеканала утверждают, что Россия готова обмениваться информацией о вакцине. Сотрудничество позволило бы производить ее в США.

– ОНК сообщила о травмах фигуранта дела Фургала. Предположительно, его избили конвоиры. Его везли на следственные действия, но пришлось перестроить маршрут до НИИ Склифосовского.

– Власти Афганистана освободили 80 осужденных талибов из 400. Это одна из мер для общенационального прекращения огня. В воскресенье принято решение освободить всех 400 боевиков.

– Число инфицированных COVID-19 с начала пандемии превысило 21 миллион. Более 750 тысяч заразившихся умерли. На первом месте по количеству заражений остаются США.

– "РБ Лейпциг" выиграл у "Атлетико" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В полуфинале он сыграет с ПСЖ. Это лучшее достижение немецкого клуба в Лиге чемпионов.