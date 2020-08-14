Активисты вновь пришли на акцию у посольства Белоруссии в Москве

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек вновь собрались на несогласованную акцию в центре Москвы в знак протеста против итогов президентских выборов, прошедших 9 августа в Белоруссии.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", активисты прибыли к посольству Белоруссии в Москве на Маросейку с белыми и красными цветами, плакатами со словами поддержки белорусскому народу и политическими лозунгами. Акция протеста проходит в этом месте шестой вечер подряд.

Собравшиеся вновь создали стихийный мемориал возле забора церкви Космы и Дамиана, которая находится напротив посольства. Активисты развесили на заборе плакаты, а под ними сложили цветы.

12 августа сотрудники полиции оттеснили участников акции от посольства Белоруссии, оцепили часть тротуара и вызвали сотрудников ГБУ "Жилищник" для уборки цветов, плакатов и свечей.

13 августа территория возле церкви была оцеплена сотрудниками силовых структур, поэтому пришедшие активисты выстраивались рядами по обеим сторонам Покровки в сторону Чистопрудного бульвара.

В настоящее время рядом с местом несанкционированной акции дежурят несколько полицейских автозаков. Обстановка возле посольства спокойная.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Общее число задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, согласно утвержденным данным, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.