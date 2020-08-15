США продолжат попытки продлить оружейное эмбарго против Ирана

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В ближайшие дни Соединенные Штаты возобновят усилия по продлению санкционного режима в отношении продаж вооружений Ирану, заявила постпред США при ООН Келли Крафт.

"В соответствии с резолюцией 2231 (СБ ООН - ИФ) Соединенные Штаты имеют полное право инициировать пересмотр положений предыдущих резолюций Совета Безопасности", - говорится в заявлении дипломата после того, как американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго не был принят на заседании Совбеза.

"В ближайшие дни Соединенные Штаты выполнят свое обещание не останавливаться ни перед чем, чтобы продлить эмбарго на поставки оружия", - подчеркнула Крафт.

В свою очередь постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тах-Раванчи предупредил, что Иран "жестко" отреагирует на любое возвращение СБ ООН к санкциям против Тегерана, отметив, что "наши возможности не ограничены".

"Результаты голосования в СБ в очередной раз продемонстрировали, что США находятся в изоляции. Сигнал Совбеза: нет односторонним действиям", - написал он в своем твиттере.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал Совбез ООН за итоги голосования по американскому проекту резолюции о продлении эмбарго на продажу оружия Ирану и заявил, что Соединенные Штаты "будут работать и дальше, чтобы теократический режим не имел свободы покупать и продавать вооружения, которые угрожают сердцу Европы, Ближнему Востоку и миру в целом".

Вынесенный США на голосование в СБ ООН проект резолюции о продлении эмбарго на продажу оружия Ирану не набрал необходимого количество голосов. "За" проект выступили США и Доминиканская Республика, "против" - Россия и Китай. 11 государств-членов воздержались.

Согласно американскому проекту резолюции, СБ ООН получил бы право применять ряд положений резолюции 2231, принятой в июле 2015 года и одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, независимо от первоначально установленного срока их действия, "пока Совет Безопасности не примет иного решения".

Согласно резолюции 2231, оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.

Россия заявляла, что после этого для нее вопрос с действием оружейного эмбарго в отношении Ирана будет закрыт. Такую же позицию занимает Китай.