Трамп анонсировал восстановление санкций ООН против Ирана

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - США планируют на следующей неделе приступить к реализации плана по восстановлению санкций ООН против Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы займемся восстановлением санкций. На следующей неделе увидите, что будет", - сказал он на пресс-конференции.

При этом Трамп отметил, что не был удивлен отказом СБ ООН ранее на этой неделе продлить оружейное эмбарго против Ирана. "Мы знали, какие будут результаты голосования", - заявил президент.

США добивались в СБ ООН продления на неопределенный срок истекающего в октябре 2020 года эмбарго на закупку Ираном ряда систем вооружений. Однако при голосовании американское предложение получило только два голоса "за": от самих США, а также от Доминиканской республики. Россия и Китай проголосовали "против", а все остальные члены СБ ООН воздержались. Таким образом, проект резолюции не набрал необходимого числа голосов и не был одобрен.

США неоднократно предупреждали, что в случае неудачи при голосовании будут добиваться восстановления санкций ООН против Ирана. По мнению американской стороны, юридически это сделать вполне возможно.