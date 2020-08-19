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Спикера МИД Судана уволили из-за слов о готовности к миру с Израилем

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Судана Омар Камар ад-Дин сообщил, что уволил представителя своего ведомства за заявление о том, что страна якобы готова вслед за ОАЭ заключить мирное соглашение с Израилем.

Министр пояснил, что в его ведомстве были потрясены, услышав такое заявление, так как речи о нормализации отношений с Израилем сейчас нет, сообщает Associated Press.

Ранее на этой неделе представитель МИД Судана Хайдар Бадави заявил, что его страна якобы "хочет заключить мирное соглашение с Израилем". В свою очередь, в израильском руководстве сразу заявили о готовности работать по этому вопросу с Хартумом.

В августе власти Израиля и ОАЭ сообщили, что договорились о нормализации отношений. Ожидается, что официальное соглашение между государствами будет подписано позже в этом году в США. ОАЭ – одна из немногих арабских стран, согласившихся на мир с Израилем.

Судан Израиль

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