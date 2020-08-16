Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 237 км от Алма-Аты

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Алматинской области Казахстана в воскресенье в 19:06 по местному времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 8,7 находился в 237 км на юго-восток от Алма-Аты.

Координаты эпицентра - 42.51 градуса северной широты, 79.66 градуса восточной долготы. Глубина 25 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечается в информации.