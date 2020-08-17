Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 16.08В России 922 853+4 969В мире 21 459 699+299 969

Землетрясение зафиксировано в Монголии у границы с РФ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,7 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 272 км к юго-востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр произошедшего в 18:19 мск в воскресенье землетрясения имел координаты 49.81 градуса северной широты и 96.89 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 10 км от границы с Россией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,9 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

Монголия Россия

Новости по теме

Новости

Новая Зеландия перенесла парламентские выборы из-за коронавируса

Новая Зеландия перенесла парламентские выборы из-за коронавируса

Задержанные в Белоруссии россияне узнали о выборах после въезда в страну

Задержанные в Белоруссии россияне узнали о выборах после въезда в страну

Протестующие в Минске направились к зданию правительства

Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана

МВД Белоруссии не исключило гибели активиста от выстрела из нелетального оружия

МВД Белоруссии не исключило гибели активиста от выстрела из нелетального оружия

В США захотели подписать соглашение с Россией по СНВ у себя дома

Сотни тысяч человек пришли на акцию протеста в центре Минска

Сотни тысяч человек пришли на акцию протеста в центре Минска

СМИ узнали о желании Трампа встретиться с Путиным до выборов в США

Белоруссия проведет учения ракетных войск и артиллерии вблизи БелАЭС

СМИ насчитали более 70 тыс. человек на акции в поддержку Лукашенко

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');