Землетрясение зафиксировано в Монголии у границы с РФ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,7 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 272 км к юго-востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр произошедшего в 18:19 мск в воскресенье землетрясения имел координаты 49.81 градуса северной широты и 96.89 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 10 км от границы с Россией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,9 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.