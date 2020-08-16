Полиция сообщила о взрыве самодельного устройства у магазина в Минске

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило, что в субботу были задержаны двое мужчин и женщина, которые, как утверждается, взорвали самодельное взрывное устройство около универмага "Беларусь".

"Вчера в Минске около 17:00 на линию 102 поступило сообщение от граждан: рядом с универмагом Беларусь неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении МВД.

С помощью очевидцев подозреваемые были задержаны. "Один из них, 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза", - говорится в сообщении.

Пострадавший сотрудник милиции госпитализирован. МВД поблагодарило "людей, оказавших содействие правоохранителям".

Между тем СМИ не сообщали о взрыве около универмага "Беларусь" ни в субботу, ни в воскресенье.