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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:33Заразились
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Число заразившихся СOVID-19 в мире приблизилось к 21 млн человек

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 8:00 пятницы по московскому времени достигло 20 905 276 человек, увеличившись за сутки на 284 429 заболевших, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

В прошлые сутки прирост инфицированных составил 335 965.

В то же время, по данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, число инфицированных в мире превысило 21 млн.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 755 550 против 749 758 по состоянию на утро четверга.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

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В Соединенных Штатах суммарно выявлено 5 248 242 заболевших (рост за сутки на 60 091), скончался 167 071 человек (рост на 1 488), излечились более 1,77 млн.

В Бразилии зарегистрировано 3 224 876 случаев заражения (рост за сутки - 55 155) и 105 463 случая смерти (рост за сутки - 1 262), вылечились более 2,52 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 64 553 - до 2 461 191. За сутки скончались 1 007 человек, всего число умерших составило 48 040 человек, излечились более 1,75 млн.

По числу летальных исходов на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 55 293 человека, суточный прирост составил 627, заразился 505 751, поправились более 406,5 тыс.

Перу вышла на второе после Бразилии место в Латинской Америке по числу инфицированных. Там, по данным Минздрава страны, на утро пятницы зафиксировано 507 996 случаев заражения, скончались 25 648 человек, вылечились почти 342 тыс.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 97,2. В США на 1 млн населения скончались 514 человек, Бразилии - 496, Индии - 35, Мексике - 428, Перу - 777.

Хроника коронавируса. Август.

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