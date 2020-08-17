Жители Белоруссии пожаловались на перебои в работе интернета

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пользователи по всей Белоруссии утром сообщают о проблемах с доступом к интернету.

В телеграм-каналах и СМИ появляются сообщения о перебоях в разных населенных пунктах, однако отмечается, что доступны сайты государственных СМИ. Telegram работает через прокси-серверы, соцсети и зарубежные сайты не открываются.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. 13 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

14 августа Центризбирком Белоруссии провел заседание для подведения итогов выборов президента республики. Согласно утвержденным итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.