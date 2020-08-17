Россияне передумали отдыхать в Белоруссии из-за протестов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российские туристы практически полностью перестали бронировать туры в Белоруссию из-за политических коллизий в республике. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Новые заявки на туры в Беларусь практически полностью перестали поступать после 9 августа, когда в республике прошли президентские выборы, и начались связанные с ними народные выступления", - сказали в АТОР.

В среднем представители турбизнеса отметили падение спроса более на 70%. Между тем, заявок и так было мало из-за закрытых границ. С началом пандемии большинство туров было аннулировано или перенесено. В основном россияне ехали в Белоруссию ради лечения, чтобы отдохнуть в санаториях.