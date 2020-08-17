Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:35Заразились
на 17.08В России 927 745+4 892В мире 21 672 186+212 487

Россияне передумали отдыхать в Белоруссии из-за протестов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российские туристы практически полностью перестали бронировать туры в Белоруссию из-за политических коллизий в республике. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Новые заявки на туры в Беларусь практически полностью перестали поступать после 9 августа, когда в республике прошли президентские выборы, и начались связанные с ними народные выступления", - сказали в АТОР.

В среднем представители турбизнеса отметили падение спроса более на 70%. Между тем, заявок и так было мало из-за закрытых границ. С началом пандемии большинство туров было аннулировано или перенесено. В основном россияне ехали в Белоруссию ради лечения, чтобы отдохнуть в санаториях.

Белоруссия

Новости

Тысячи протестующих вышли к минскому СИЗО

Лукашенко сообщил о звонке от Меркель

Таяние ледников Гренландии достигло точки невозврата

Таяние ледников Гренландии достигло точки невозврата

Что произошло за день: понедельник, 17 августа

В Белоруссии задержали трех работников МЗКТ после встречи с Лукашенко

Штаб Тихановской призвал белорусов к всеобщей забастовке

Штаб Тихановской призвал белорусов к всеобщей забастовке

В Норвегии арестовали мужчину после возможной встречи с сотрудником разведки РФ

Минздрав Белоруссии заявил о двоих погибших на акциях протеста

Минздрав Белоруссии заявил о двоих погибших на акциях протеста

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лукашенко назвал условие проведения новых выборов президента

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');