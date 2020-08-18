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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
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В ВОЗ заявили о новой стадии пандемии коронавируса в АТР

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Коронавирус в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в основном распространяют люди младше 50 лет, причем они зачастую даже не знают об этом, заявил во вторник региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Такеси Касай.

"Эпидемия меняется. Угроза возросла из-за распространения (коронавируса - ИФ) людьми в возрасте 20, 30, 40 лет. Многие даже не знают, что заражены, поскольку у них легкие симптомы или вообще их нет", - цитируют представителя ВОЗ западные СМИ. По его словам, эти люди потом заражают людей старшего возраста, которые сложнее переносят COVID-19.

"Нам нужно удвоить усилия, чтобы предотвратить распространение вируса в уязвимых сообществах людей", - сказал представитель ВОЗ.

Он также отметил, что отмеченная тенденция является сигналом к тому, что мир входит в новую стадию распространения пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Касай предупредил, что вызов пандемии перед миром так и будет оставаться до тех пор, пока у людей нет к нему иммунитета.

Хроника 09 января – 18 августа 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Такеси Касай АТР Коронавирус

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