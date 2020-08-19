Отдыхающие в Батуми смогут пройти тестирование на COVID-19

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В прибрежных городах Грузии с четверга, 20 августа будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 все сотрудники туристического обслуживания – гостиниц, ресторанов, баров, - сообщил в среду на брифинге директор Национального центра контроля над заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

"На заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией принято также решение о добровольном тестировании туристов рядом с пляжем на батумском бульваре. Эти шаги дадут нам возможность определить, циркулирует или нет вирус среди многочисленных, в основном местных туристов", - сказал Гамкрелидзе.

Он напомнил, что на прошлой неделе в пляжном кафе "Гавана" в городе Кобулети среди обслуживающего персонала были выявлены несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Руководитель администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили в свою очередь сообщила на брифинге, что с 22 июля в страну прибыли 1236 иностранных туристов из пяти европейских стран – Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии, гражданам которых разрешено посещение Грузии.

"Мы понимаем, что это минимальные цифры на фоне пандемии, но это хорошая, позитивная тенденция", - сказала Квривишвили, подчеркнув, что все иностранные туристы проходят в аэропорту Тбилиси тестирование на COVID-19, и пока не было ни одного случая выявления коронавирусной инфекции.